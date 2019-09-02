В Нижнем Тагиле прошло открытие спортзала в Православной гимназии
Сегодня, 19:31ОбществоФото: пресс-служба Православной гимназии
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2 сентября в Нижнем Тагиле прошло открытие нового спортивного зала в Православной гимназии № 11, сообщает пресс-служба учебного заведения. Ранее сообщалось о том, что строительство может затянуться на месяц.
Сюжеты: Нижний Тагил
В новом спортивном зале прошла торжественная линейка, на которой присутствовал глава города Владислав Пинаев.
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Напомним, что три недели назад на аппаратном совещании мэра возмутил тот факт, что работы в спортзале должны завершиться к 1 сентября, однако отставание от графика на тот момент было на один месяц. Мэр потребовал закончить все работы в срок.
Как сообщает пресс-служба мэрии, построенный по поручению губернатора Свердловской области спортзал с теплым переходом соответствует всем современным требованиям образовательных стандартов. На его строительство было выделено более 40 миллионов рублей.
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