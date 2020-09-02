Челябинская фирма просит мэрию Нижнего Тагила снести забор у «Метро»

Челябинская фирма просит мэрию Нижнего Тагила снести забор у «Метро»

Сегодня, 11:34ОбществоPhoto: Google.Maps
Компания «БНП ПЛЮС» из Челябинска обратилась с иском к администрации Нижнего Тагила. Организация просит убрать забор у торгового центра «Метро».

Истец требует устранить препятствия в пользовании земельным участком путем демонтажа ограждения, установленного вдоль проезжей части на повороте, ведущему, в том числе к торговому центру «Метро». В качестве соответчика к участию в деле привлечено Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог», рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Согласно определению от 19 августа 2020 года, мэрия прислала отзыв на исковое заявление, что требования заявлены ненадлежащему ответчику. В отзыве было сказано, что мероприятия на спорных участках выполнялись согласно проекту строительства торгового центра «Метро».

Администрацией в отношении данных дорог дорожно-хозяйственная деятельность не осуществляется, заданий на установку ограждений, светофоров подрядным организациям не выдавалась, сказано в определении.

Согласно выписке из ЕГРН автомобильная дорога и подъезд к санаторию «Руш» принадлежат «Управтодор» на праве оперативного управления.

В конце июня в социальных сетях тагильчане написали обращение к мэрии с просьбой о сохранении знаменитого маяка, аргументируя тем, что этот объект стал излюбленным место как для туристов, так и для коренных жителей города. Однако о сносе самого здания речь не идет. Мэрия обратилась в суд с иском к владельцу здания. 20 июля Тагилстроевским районным судом Нижнего Тагила он был удовлетворен. Владельца здания обязали демонтировать незаконные конструкции — каменную плитку, лестницу, парапет, металлические причальные столбы с протянутой между ними цепью, а также капитальный забор с закрытыми воротами.

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