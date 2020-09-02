Челябинская фирма просит мэрию Нижнего Тагила снести забор у «Метро»

В конце июня в социальных сетях тагильчане написали обращение к мэрии с просьбой о сохранении знаменитого маяка, аргументируя тем, что этот объект стал излюбленным место как для туристов, так и для коренных жителей города. Однако о сносе самого здания речь не идет. Мэрия обратилась в суд с иском к владельцу здания. 20 июля Тагилстроевским районным судом Нижнего Тагила он был удовлетворен. Владельца здания обязали демонтировать незаконные конструкции — каменную плитку, лестницу, парапет, металлические причальные столбы с протянутой между ними цепью, а также капитальный забор с закрытыми воротами.