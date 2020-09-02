Дегтярев: транспортный налог в Хабаровском крае будет ниже, чем в Приморье

Сейчас хабаровчанам приходится платить много денег за владение как новыми, так и подержанными транспортными средствами. Так, налог на машину с двигателем мощностью свыше 250 лошадиных сил достиг 150 рублей за лошадиную силу. По федеральным законам это максимально допустимый размер. Жители Хабаровского края неоднократно просили региональные власти снизить размер налога хотя бы до уровня соседних регионов - Приморья или Якутии. Обычно хабаровчане регистрируют свой автотранспорт именно в этих субъектах Российской Федерации.