Дегтярев: транспортный налог в Хабаровском крае будет ниже, чем в Приморье

В ходе прямой линии с населением врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал с начала 2021 года снизить в регионе сумму транспортного налога.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что размер транспортного налога сделают ниже либо сопоставимым с Приморьем. Краевой казне это будет стоить около 226 миллионов рублей. Уже скоро глава региона внесет данный законопроект в местную думу. Об этом пишет transsibinfo.com. По имеющейся информации, сумму налога уменьшат за счет экономии на содержании управленческого аппарата. В 2021 году расходы на административно-чиновничий аппарат снизят на 400 миллионов рублей. Врио губернатора Хабаровского края приказал региональному министерству финансов просчитать несколько вариантов. Уже видно, что экономия на 2021 год по чиновничьему аппарату достигнет 405 миллионов рублей. Расходы на госслужащих, депутатов и мировых судей снизятся на 5%. Сейчас хабаровчанам приходится платить много денег за владение как новыми, так и подержанными транспортными средствами. Так, налог на машину с двигателем мощностью свыше 250 лошадиных сил достиг 150 рублей за лошадиную силу. По федеральным законам это максимально допустимый размер. Жители Хабаровского края неоднократно просили региональные власти снизить размер налога хотя бы до уровня соседних регионов - Приморья или Якутии. Обычно хабаровчане регистрируют свой автотранспорт именно в этих субъектах Российской Федерации. Специалисты считают инициативу Дегтярева отлично продуманной и проработанной. Депутаты Хабаровского края должны ее одобрить.

