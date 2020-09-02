Глава Приангарья: выравнивания тарифов до среднего уровня по стране не будет

В аккаунте Игоря Кобзева в Instagram появилось видео, в котором он обещает не оставлять без внимания ложную информацию в интернете, пишет irksib.ru.
По словам врио губернатора, он уже неоднократно говорил и повторит еще раз, что не допустит выравнивания тарифов до среднего уровня по России. Повышения тарифов на электричество в Иркутской области не предвидится.
Игорь Кобзев пояснил, что низкие тарифы в Приангарье объясняются работой сразу нескольких гидроэлектростанций. За счет их функционирования себестоимость электричества в регионе невысокая.
«Это не подарок судьбы, а заслуженная компенсация жителям. В том числе за потерю пахотных земель при строительстве ГЭС, за ударный труд жителей, которые это все возводили. Не мы вводили такие тарифы, не нам их отбирать», - сказал глава Иркутской области.
Врио губернатора подчеркнул, что местное население не желает платить больше за электричество. В отдельных населенных пунктах электроэнергия - это безальтернативный источник освещения и отопления.
Глава Приангарья отвергает все обвинения в желании властей разделить потребителей на категории и ввести социальные нормы. Данные вопросы никто не рассматривал. Люди должны быть равны.
Игорь Кобзев уверен, что чьи-то мнения не должны нарушать законные интересы жителей Иркутской области. Врио губернатора напомнил, что у него хватит возможностей сохранить достигнутые ранее соглашения с федеральными и местными структурами.
«Пока я здесь, общий тренд на выравнивание тарифов нашей области не коснется», - резюмировал Игорь Кобзев.