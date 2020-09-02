Глава Приангарья: выравнивания тарифов до среднего уровня по стране не будет

«Это не подарок судьбы, а заслуженная компенсация жителям. В том числе за потерю пахотных земель при строительстве ГЭС, за ударный труд жителей, которые это все возводили. Не мы вводили такие тарифы, не нам их отбирать», - сказал глава Иркутской области.