Глава Приангарья: выравнивания тарифов до среднего уровня по стране не будет

Слухи о повышении тарифов на электричество в Иркутской области не что иное, как «грязный вброс». Об этом заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев. Политик дал слово, что не допустит повышения тарифов в Приангарье, где работают сразу четыре гидроэлектростанции.

В аккаунте Игоря Кобзева в Instagram появилось видео, в котором он обещает не оставлять без внимания ложную информацию в интернете, пишет irksib.ru. По словам врио губернатора, он уже неоднократно говорил и повторит еще раз, что не допустит выравнивания тарифов до среднего уровня по России. Повышения тарифов на электричество в Иркутской области не предвидится. Игорь Кобзев пояснил, что низкие тарифы в Приангарье объясняются работой сразу нескольких гидроэлектростанций. За счет их функционирования себестоимость электричества в регионе невысокая. «Это не подарок судьбы, а заслуженная компенсация жителям. В том числе за потерю пахотных земель при строительстве ГЭС, за ударный труд жителей, которые это все возводили. Не мы вводили такие тарифы, не нам их отбирать», - сказал глава Иркутской области. Врио губернатора подчеркнул, что местное население не желает платить больше за электричество. В отдельных населенных пунктах электроэнергия - это безальтернативный источник освещения и отопления. Глава Приангарья отвергает все обвинения в желании властей разделить потребителей на категории и ввести социальные нормы. Данные вопросы никто не рассматривал. Люди должны быть равны. Игорь Кобзев уверен, что чьи-то мнения не должны нарушать законные интересы жителей Иркутской области. Врио губернатора напомнил, что у него хватит возможностей сохранить достигнутые ранее соглашения с федеральными и местными структурами. «Пока я здесь, общий тренд на выравнивание тарифов нашей области не коснется», - резюмировал Игорь Кобзев.

