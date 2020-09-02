Глава Приангарья: выравнивания тарифов до среднего уровня по стране не будет

Глава Приангарья: выравнивания тарифов до среднего уровня по стране не будет

Сегодня, 16:49ОбществоPhoto: фрагмент видео YouTube
Слухи о повышении тарифов на электричество в Иркутской области не что иное, как «грязный вброс». Об этом заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев. Политик дал слово, что не допустит повышения тарифов в Приангарье, где работают сразу четыре гидроэлектростанции.

В аккаунте Игоря Кобзева в Instagram появилось видео, в котором он обещает не оставлять без внимания ложную информацию в интернете, пишет irksib.ru.

По словам врио губернатора, он уже неоднократно говорил и повторит еще раз, что не допустит выравнивания тарифов до среднего уровня по России. Повышения тарифов на электричество в Иркутской области не предвидится.

Игорь Кобзев пояснил, что низкие тарифы в Приангарье объясняются работой сразу нескольких гидроэлектростанций. За счет их функционирования себестоимость электричества в регионе невысокая.

«Это не подарок судьбы, а заслуженная компенсация жителям. В том числе за потерю пахотных земель при строительстве ГЭС, за ударный труд жителей, которые это все возводили. Не мы вводили такие тарифы, не нам их отбирать», - сказал глава Иркутской области.

Врио губернатора подчеркнул, что местное население не желает платить больше за электричество. В отдельных населенных пунктах электроэнергия - это безальтернативный источник освещения и отопления.

Глава Приангарья отвергает все обвинения в желании властей разделить потребителей на категории и ввести социальные нормы. Данные вопросы никто не рассматривал. Люди должны быть равны.

Игорь Кобзев уверен, что чьи-то мнения не должны нарушать законные интересы жителей Иркутской области. Врио губернатора напомнил, что у него хватит возможностей сохранить достигнутые ранее соглашения с федеральными и местными структурами.

«Пока я здесь, общий тренд на выравнивание тарифов нашей области не коснется», - резюмировал Игорь Кобзев.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы