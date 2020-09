Горный университет Санкт-Петербурга попал в топ-500 рейтинга лучших вузов мира

Горный университет, который находится в Санкт-Петербурге, поднялся в рейтинге World University Ranking. Ранее вуз занимал место в конце топ-900, а сейчас он переместился сразу в топ-500. Горный университет стал пятым из всех отечественных учебных заведений в данном рейтинге.

Как сообщает портал Форпост Северо-Запад, в текущем году в рейтинг World University Rankings попало 1527 вузов мира. Из них 48 университетов были российскими. Напомним, что этот рейтинг ежегодно подготавливает издательство Times Higher Education (THE), которое считается одним из самых авторитетных изданий в мире. При анализе учебного заведения эксперты учитывают несколько критериев. В частности, цитируемость научных работ, уровень исследовательской деятельности, доходность от пользования научными открытиями, а также международную деятельность вуза. В 2019 году горный университет впервые попал в рейтинг от THE, но он расположился в хвосте топ-900. Однако среди российских вузов горный взял 13 позицию. Главной причиной вхождения в рейтинг стало увеличение доходности от энергетических компаний и добывающих и перерабатывающих предприятий. В текущем году горный улучшил свои результаты. Теперь университет расположился в рейтинге по соседству с вузами Америки и Швейцарии. Это произошло во многом благодаря увеличению цитируемости научных работ, авторами которых выступили преподаватели горного университета. Как сообщает ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, текущая оценка от экспертов мирового уровня является базисом для формирования конкуренции на рынке. Важно указать на то, что президент страны Владимир Путин ранее предложил идею создания российского рейтинга университетов. Литвиненко поддержал инициативу, подчеркнув, что это покажет лидеров для разных отраслей науки, что, в свою очередь, увеличит востребованность вузов у заграничных студентов. По заявлению Литвиненко, главной основой рейтинга должна быть прозрачность оценивания. Рейтинг должен показать реальную ситуацию с качеством образования, научной деятельностью и социальной средой. Отметим, что горный с 2016 года стабильно входит в рейтинг 20 лучших вузов мира по профилю “Инженерное дело”. Рейтинг подготавливает агентство QS. Этот результат является лучшим среди отечественных университетов.

