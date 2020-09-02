Названа дата полного открытия детских садов в Нижнем Тагиле

Названа дата полного открытия детских садов в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:18ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле планируется открыть детские сады с полной заполняемостью к 9 сентября. Об этом сообщила начальник Управления образования города Татьяна Удинцева во время интервью «Телекону».

Она отметила, что дошкольные учреждения готовы к тому, чтобы принять детей. В общей сложности в группы вернется 21 тысяча тагильчан.

Кроме того, она рассказала о порядке приема детей в садики. Для этого требуются справки. Родители должны получить в детском саду направление на анализы. Если они будут хорошими, то медработник позвонит родителям, проведет осмотр ребенка, а потом предоставить справку. На следующий день после этого ребенку уже можно отправляться в детский сад.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram, что работать детским садам можно работать в полном объеме с 28 августа. На данный момент в Нижнем Тагиле они работают с загрузкой наполовину. Сотрудники соблюдают все меры безопасности с целью недопущения распространения коронавируса.

Stories:
КоронавирусНижний Тагил
Related news:
детский садоткрытиеНижний Тагилкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы