Названа дата полного открытия детских садов в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле планируется открыть детские сады с полной заполняемостью к 9 сентября. Об этом сообщила начальник Управления образования города Татьяна Удинцева во время интервью «Телекону».

Она отметила, что дошкольные учреждения готовы к тому, чтобы принять детей. В общей сложности в группы вернется 21 тысяча тагильчан. Кроме того, она рассказала о порядке приема детей в садики. Для этого требуются справки. Родители должны получить в детском саду направление на анализы. Если они будут хорошими, то медработник позвонит родителям, проведет осмотр ребенка, а потом предоставить справку. На следующий день после этого ребенку уже можно отправляться в детский сад. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram, что работать детским садам можно работать в полном объеме с 28 августа. На данный момент в Нижнем Тагиле они работают с загрузкой наполовину. Сотрудники соблюдают все меры безопасности с целью недопущения распространения коронавируса.

