Названа дата полного открытия детских садов в Нижнем Тагиле

Кроме того, она рассказала о порядке приема детей в садики. Для этого требуются справки. Родители должны получить в детском саду направление на анализы. Если они будут хорошими, то медработник позвонит родителям, проведет осмотр ребенка, а потом предоставить справку. На следующий день после этого ребенку уже можно отправляться в детский сад.