По делу свердловского депутата ЛДПР Коркина утвердили обвинительное заключение

По словам адвоката матери убитого Сергея Титова Дмитрия Жижина, Коркина обвиняют в убийстве по неосторожности, которое год назад произошло на реке Сосьва.
Вместе с компанией друзей Дмитрий катался на лодках недалеко от поселка Гари. С ними был и Сергей. После этого Титов попал в больницу с простреленной головой. Он скончался через пять месяцев. Изначально участники поездки утверждали, что Сергей застрелил себя сам, неосторожно нажав на курок.
Александр Коркин отрицал свое присутствие в Гаринском районе, но позднее сознался. Он утверждал, что находился в момент выстрела к Сергею спиной и не видел его. Однако как показала экспертиза, выстрел был с его стороны, а ружье было исправно.