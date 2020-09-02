По делу свердловского депутата ЛДПР Коркина утвердили обвинительное заключение

По делу свердловского депутата ЛДПР Коркина утвердили обвинительное заключение

Сегодня, 17:42ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Прокуратура 2 сентября утвердила обвинительное заключение по делу депутата ЛДПР Александра Коркина. Материалы были переданы в Серовский городской суд, сообщает E1.

По словам адвоката матери убитого Сергея Титова Дмитрия Жижина, Коркина обвиняют в убийстве по неосторожности, которое год назад произошло на реке Сосьва.

Вместе с компанией друзей Дмитрий катался на лодках недалеко от поселка Гари. С ними был и Сергей. После этого Титов попал в больницу с простреленной головой. Он скончался через пять месяцев. Изначально участники поездки утверждали, что Сергей застрелил себя сам, неосторожно нажав на курок.

Александр Коркин отрицал свое присутствие в Гаринском районе, но позднее сознался. Он утверждал, что находился в момент выстрела к Сергею спиной и не видел его. Однако как показала экспертиза, выстрел был с его стороны, а ружье было исправно.

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