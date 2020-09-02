Почти 200 вернувшихся из-за границы уральцев прячутся от тестирования на COVID-19

Кроме того 18 жителей региона, которые прибыли из-за рубежа, не предоставили данных о лабораторных исследованиях. В отношении них составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ. Материалы были переданы в суд. За нарушение закона по данной статье грозит наложение штрафа в размере 15-40 тысяч рублей.