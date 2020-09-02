Почти 200 вернувшихся из-за границы уральцев прячутся от тестирования на COVID-19

После снятия ограничений на международные перелеты, почти три тысячи уральцев побывали за границей. 11 из них после этого заразились коронавирусом.
Как сообщили в ведомстве, по данным на 31 августа, своевременную и полную информацию о результатах тестирования на выявление инфекции предоставили 2739 человек.
Выявлено 11 случаев заражения коронавирусом.
Кроме того 18 жителей региона, которые прибыли из-за рубежа, не предоставили данных о лабораторных исследованиях. В отношении них составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ. Материалы были переданы в суд. За нарушение закона по данной статье грозит наложение штрафа в размере 15-40 тысяч рублей.
Напомним, что после возвращения из зарубежной поездки необходимо в течение трех дней пройти тестирование на коронавирус, а результаты направить в роспотребнадзор или разместить в специальной форме на портале Госуслуг.