Скончался актер телесериала «Воронины» Борис Клюев

Скончался актер телесериала «Воронины» Борис Клюев

Сегодня, 12:44ОбществоPhoto: Государственный Академический Малый театр
1 сентября скончался народный артист России Борис Клюев, сообщается на сайте Малого театра.

Он ушёл из жизни в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.

Прощание с ним пройдёт в Малом театре, однако дата и время пока не сообщаются.

Борис Клюев сыграл белее чем в 60 спектаклях, 120 фильмах и сериалах.

Самая его популярная и известная роль — пенсионер Николай Петрович в телесериале «Воронины», полюбившимся многим зрителям.

Актер служил в Малом театре с 1969 года, куда поступил сразу после окончания Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Он проработал в театре более 50 лет.

Напомним, что 1 сентября скончался известный уральский писатель Владислав Крапивин.

Related news:
умершиетеатрартистактерсериал
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы