Скончался актер телесериала «Воронины» Борис Клюев

Он ушёл из жизни в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.
Прощание с ним пройдёт в Малом театре, однако дата и время пока не сообщаются.
Борис Клюев сыграл белее чем в 60 спектаклях, 120 фильмах и сериалах.
Самая его популярная и известная роль — пенсионер Николай Петрович в телесериале «Воронины», полюбившимся многим зрителям.
Актер служил в Малом театре с 1969 года, куда поступил сразу после окончания Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Он проработал в театре более 50 лет.
Напомним, что 1 сентября скончался известный уральский писатель Владислав Крапивин.