Скончался актер телесериала «Воронины» Борис Клюев

1 сентября скончался народный артист России Борис Клюев, сообщается на сайте Малого театра.

Он ушёл из жизни в возрасте 76 лет после продолжительной болезни. Прощание с ним пройдёт в Малом театре, однако дата и время пока не сообщаются. Борис Клюев сыграл белее чем в 60 спектаклях, 120 фильмах и сериалах. Самая его популярная и известная роль — пенсионер Николай Петрович в телесериале «Воронины», полюбившимся многим зрителям. Актер служил в Малом театре с 1969 года, куда поступил сразу после окончания Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Он проработал в театре более 50 лет. Напомним, что 1 сентября скончался известный уральский писатель Владислав Крапивин. Прощание с уральским писателем Владиславом Крапивиным пройдет в Храме на Крови

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter