В Нижнем Тагиле ожидаются заморозки, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

3 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус одного градуса, а 4 сентября до минус двух. МЧС предупреждает жителей о том, что нобходимо принять меры по защите теплолюбивых сельскохозяйственных культур. Напомним, что по прогнозам синоптиков сегодня ожидаются ливни с грозами и сильный ветер. Жителей Урала предупредили о ливнях с грозами и сильных ветрах

