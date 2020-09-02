В Нижнем Тагиле появилась памятная табличка Герою Советского Союза Михаила Жбанова

Он родился в городе в 1909 году. Окончил школу фабрично-заводского ученичества и работал слесарем. В армию он пошел в 1942 году и служил в орудийном расчёте истребительно-противотанковой батареи 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии. В феврале 1943 года в ходе битвы за село Пузачи в Курской области из строя вышел расчет 45-миллиметровой пушки. Тогда Жбанов самостоятельно встал к орудию и начал стрелять по противнику. За смелость он удостоился ордена Красной звезды. В октябре того же года он получил звание Героя Советского Союза.