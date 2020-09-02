В Нижнем Тагиле УК «Комфорт» задолжала за вывоз мусора более шести миллионов рублей

На сегодняшний день в службу судебных приставов направлены четыре исполнительных документа о взыскании задолженности, которая в период с февраля по август 2019 года составляет 5,3 миллиона рублей. Также УК придется оплатить пени, которые будут начислены по день фактической оплаты долга. По состоянию на конец августа 2020 года взыскано 86,6 тысяч рублей,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Компания Рифей».