В Нижнем Тагиле УК «Комфорт» задолжала за вывоз мусора более шести миллионов рублей

В Нижнем Тагиле УК «Комфорт» задолжала за вывоз мусора более шести миллионов рублей

Сегодня, 11:46ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Регоператор ООО «Компания Рифей» через Арбитражный суд Свердловской области взыскал с тагильской управляющей компании «Комфорт» 6,2 миллиона рублей в качестве долга за предоставленные услуги по вывозу мусора в период с февраля по октябрь 2019 года.

Договор с данной УК был расторгнут из-за долгов, а начисление платежей за обращение с ТКО теперь производится собственникам и пользователям помещений.

На сегодняшний день в службу судебных приставов направлены четыре исполнительных документа о взыскании задолженности, которая в период с февраля по август 2019 года составляет 5,3 миллиона рублей. Также УК придется оплатить пени, которые будут начислены по день фактической оплаты долга. По состоянию на конец августа 2020 года взыскано 86,6 тысяч рублей,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Компания Рифей».

Кроме того, 17 июля суд удовлетворил еще один иск о взыскании с УК «Комфорт» в пользу «Компании Рифей» задолженности за услугу по обращению с ТКО за период с сентября по октябрь 2019 года в размере одного миллиона рублей. Решение вступило в законную силу.

Напомним, ранее стало известно, что сеть магазинов «Магнит» в Нижнем Тагиле и на севере Свердловской области задолжала регоператору более 20 миллионов рублей на 1 июля 2020 года.

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