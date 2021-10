AM Best улучшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу СОГАЗа

AM Best отмечает, что позитивный прогноз долгосрочного кредитного рейтинга СОГАЗа отражает улучшение капитализации компании, скорректированной с учетом рисков, после успешной интеграции «ВТБ Страхования». Приобретение этого актива, по мнению аналитиков агентства, «улучшило положение Группы на рынке, диверсификацию и дистрибуцию продуктов, особенно в сегменте личного страхования». AM Best ожидает, что капитализация АО «СОГАЗ» с поправкой на риск сохранится «на самом высоком уровне».