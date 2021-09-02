Через Сбербанк Онлайн теперь можно оформлять справки от государства

У пользователей мобильного приложения “СберБанк Онлайн” теперь есть возможность заказывать и получать выписки из электронной трудовой книжки, справки о статусе предпенсионера и 2-НФДЛ, а также данные об остатке маткапитала.

Как сообщает tass.ru, такую информацию на прошедшем Восточном экономическом форуме озвучил первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин. Воспользоваться обновленным сервисом мобильного приложения можно в соответствующем разделе “Сервисы” (подраздел “Госуслуги”) или введя ключевое слово в строке поиска Сбербанк Онлайн. В скором времени список справок, которые можно получить через Сбербанк Онлайн, будет расширен – станет доступен целый ряд государственных услуг, в том числе касающихся выхода на пенсию и обжалования штрафов за нарушение ПДД. Ведяхин отмечает, что Сбер активно сотрудничает с самыми важными государственными ведомствами, чтобы создать на основе мобильного приложения удобные комплексные сервисы в помощь миллионам пользователей. Задача системы Сбербанк Онлайн – перенести взаимодействие россиян с различными официальными структурами в онлайн-формат, создать для такого сервиса простой и понятный интерфейс, таким образом сделав жизнь населения проще и освободив его от хождения по различным инстанциям для получения выписок и документов. Банк стремится к тому, чтобы для граждан разница между получением государственных услуг и услуг Сбера была незначительной: клиентский путь и в том, и в другом случае должен стать быстрым, защищенным и бесшовным. И, конечно, иметь цифровой формат – чтобы быть доступным через приложение в любое время и в любом месте, без бумажной бюрократии.

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