Электросамокатам и велосипедам нанесут отдельную дорожную разметку в Екатеринбурге

Электросамокатам и велосипедам нанесут отдельную дорожную разметку в Екатеринбурге
Электросамокатам и велосипедам нанесут отдельную дорожную разметку в Екатеринбурге
Сегодня, 18:34ОбществоФото: 1MI
Власти Екатеринбурга возьмутся за регулирование использования электросамокатов и велосипедов в городе.

Специальные выделенные дорожки для передвижения на велосипедах и электросамокатах появятся в Екатеринбурге, поделился в своем Instagram глава уральской столицы Алексей Орлов. По данным городских властей, город занимает третье место в стране после двух столиц по развитию кикшеринга – прокату элетросамокатов. В 2021 году этой услугой воспользовались уже 260 000 жителей Екатеринбурга.

Городские власти планируют в качестве эксперимента разграничить пешеходов от велосипедистов разметкой и установить по всему маршруту движения специальные дорожные знаки. Уже в текущем сезоне анонсировано появления специальных виртуальных парковок для данного вида транспорта.

Напомним, губернатор региона Евгений Куйвашев недавно анонсировал появление специальных зон для велосипедистов в Нижнем Тагиле.

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Екатеринбург
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