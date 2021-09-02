Электросамокатам и велосипедам нанесут отдельную дорожную разметку в Екатеринбурге

Специальные выделенные дорожки для передвижения на велосипедах и электросамокатах появятся в Екатеринбурге, поделился в своем Instagram глава уральской столицы Алексей Орлов. По данным городских властей, город занимает третье место в стране после двух столиц по развитию кикшеринга – прокату элетросамокатов. В 2021 году этой услугой воспользовались уже 260 000 жителей Екатеринбурга.