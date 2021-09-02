Гаражная амнистия вступила в силу в России

Гаражная амнистия вступила в силу в России
Гаражная амнистия вступила в силу в России
Сегодня, 12:04ОбществоФото: 1MI
1 сентября 2021 года вступил в силу закон о гаражной амнистии, подписанный президентом России Владимиром Путиным в апреле текущего года. В течение 5 лет можно будет оформить в собственность гаражи и землю под ними в упрощенном порядке.

Владельцам неоформленных гаражей облегчили процедуру оформления построек в собственность, но с одним нюансом: гараж должен быть построен на муниципальных или государственных землях не позднее 30 декабря 2004 года – даты вступления в силу Градостроительного кодекса.

Суть упрощенной процедуры: владельцу гаража достаточно подать соответствующее заявление для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Собственнику также не придется самостоятельно ставить объект на кадастровый учет – за него это сделает уполномоченный орган.

Для подтверждения прав на гараж или постройку необходимо будет предоставить договор на подключение объекта к каким-либо городским сетям, квитанции об оплате действующих обязательных услуг, либо другие документы.

Право на гаражную амнистию также распространяется на наследников и тех собственников, что приобретали гараж у первого и последующих владельцев. Действие закона рассчитано до 2026 года включительно.

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