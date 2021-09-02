Иноагентов из СМИ поддержали стрит-артом в Екатеринбурге

Иноагентов из СМИ поддержали стрит-артом в Екатеринбурге
Иноагентов из СМИ поддержали стрит-артом в Екатеринбурге
Сегодня, 15:07ОбществоФото: Яндекс.Карты
Екатеринбургский художник выразил свою поддержку некоторым СМИ, признанным в России иноагентами, своим арт-объектом. На одной из стен «Городка чекистов» он изобразил мужскую фигуру, предлагающую тайно ознакомиться с некоторыми из информационных ресурсов.

В соответствующем реестре Минюста РФ находятся 25 журналистов из различных изданий и 18 СМИ, признанные в России иноагентами. Большинство из них попали в реестр в течение последних нескольких месяцев.

Совет по правам человека недавно дал свои пояснения, каким образом можно попасть в реестр иноагентов. Для этого достаточно перевода денежных средств из-за рубежа, при этом никто не станет разбираться, на какие цели были получены деньги. Даже если это подарок.

Равно как никто не будет доказывать в суде, что СМИ или отдельный журналист занимаются публичной политической деятельностью, пояснили в СПЧ.

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Екатеринбург
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