«Интеррос» направит 40 млрд рублей в строительство курорта на Камчатке

«Интеррос» направит 40 млрд рублей в строительство курорта на Камчатке
«Интеррос» направит 40 млрд рублей в строительство курорта на Камчатке
Сегодня, 18:15ОбществоФото: pxfuel.com
В 2026 году на Камчатке может открыться новый курорт «Три вулкана». Об этом в ходе Восточного экономического форума сообщил владелец компании «Васта Дискавери» Сергей Бачин.

Главным инвестором камчатского проекта выступает компания Владимира Потанина «Интеррос», имеющая опыт возведения подобных объектов. В частности, компания занималась инвестированием сочинского курорта «Роза Хутор». Теперь в планах «Интерроса» - создать крупный курорт мирового уровня, который будет располагаться на Камчатке, сообщает tourism.interfax.ru.

Соинвестором проекта является компания «Васта Дискавери». Также они занимаются подготовкой проектно-сметной документации, строительством и введением в эксплуатацию объектов, запланированных проектом.

В апреле 2021 года «Васта Дискавери» и «Туризм.РФ» подписали совместное соглашение о создании многофункционального туристско-рекреационного комплекса «Парк «Три вулкана».

Выступая на Восточном экономическом форуме, Сергей Бачин рассказал, что в настоящий момент идет разработка проектно-сметной документации. По его словам, к строительству планируется приступить в 2023 году, а спустя 2-3 года объект должен быть уже запущен.

«В ближайшее время в этот проект мы привлечем свыше 40 миллиардов рублей частных средств», - заявил Бачин.

Проект «Три вулкана» предусматривает строительство гостиниц на одну тысячу номеров, а также возведение прибрежной зоны для подхода круизных лайнеров. Также в рамках проекта планируется создание 30 километров горнолыжных трасс и пяти подъемников.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы