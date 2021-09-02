«Интеррос» направит 40 млрд рублей в строительство курорта на Камчатке

В 2026 году на Камчатке может открыться новый курорт «Три вулкана». Об этом в ходе Восточного экономического форума сообщил владелец компании «Васта Дискавери» Сергей Бачин.

Главным инвестором камчатского проекта выступает компания Владимира Потанина «Интеррос», имеющая опыт возведения подобных объектов. В частности, компания занималась инвестированием сочинского курорта «Роза Хутор». Теперь в планах «Интерроса» - создать крупный курорт мирового уровня, который будет располагаться на Камчатке, сообщает tourism.interfax.ru. Соинвестором проекта является компания «Васта Дискавери». Также они занимаются подготовкой проектно-сметной документации, строительством и введением в эксплуатацию объектов, запланированных проектом. В апреле 2021 года «Васта Дискавери» и «Туризм.РФ» подписали совместное соглашение о создании многофункционального туристско-рекреационного комплекса «Парк «Три вулкана». Выступая на Восточном экономическом форуме, Сергей Бачин рассказал, что в настоящий момент идет разработка проектно-сметной документации. По его словам, к строительству планируется приступить в 2023 году, а спустя 2-3 года объект должен быть уже запущен. «В ближайшее время в этот проект мы привлечем свыше 40 миллиардов рублей частных средств», - заявил Бачин. Проект «Три вулкана» предусматривает строительство гостиниц на одну тысячу номеров, а также возведение прибрежной зоны для подхода круизных лайнеров. Также в рамках проекта планируется создание 30 километров горнолыжных трасс и пяти подъемников.

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