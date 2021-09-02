Кабмин реализовал решение съезда ЕР — пенсионерам начислили разовые выплаты

Кабмин реализовал решение съезда ЕР — пенсионерам начислили разовые выплаты
Кабмин реализовал решение съезда ЕР — пенсионерам начислили разовые выплаты
Сегодня, 15:16ОбществоФото: er.ru
43 млн пенсионеров получат единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. Деньги выдадут неработающим и работающим, военным, пенсионерам по инвалидности, а также по потере кормильца.

Первыми средства перечисляют тем, кто получает зачисления на свою банковскую карту. Это более 30 млн пенсионеров. Еще 12,7 млн человек начнут получать выплаты через «Почту России» с 3 сентября, пишет nashgorod.ru.

По словам первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева, в свое время было решено, что пенсия и денежное довольствие военнослужащих должны индексироваться с учетом определенного уровня инфляции. Она оказалась выше и составила 6,5%, а стоимость продуктового набора для пенсионеров, как подчеркнул Владимир Путин, — еще больше. «В качестве совершенно последовательной меры он предложил произвести эти единоразовые выплаты, в дальнейшем закрепив в законе, что в ближайшие годы их довольствие и пенсии будут расти выше уровня инфляции», — пояснил Исаев.

Чтобы получить 10 тыс. руб., пенсионерам не нужно подавать никакие заявления и документы. Выплаты не будут учитывать при оценке нуждаемости для получения иных мер соцподдержки.

Также, как ранее заявил Исаев, из единовременной финансовой выплаты нельзя взыскивать деньги по исполнительной документации и судебным решениям. Кроме того, их не будут учитывать при начислении мер соцподдержки.

Ранее секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подчеркнул: региональное отделение ЕР должно разъяснить пенсионерам порядок получения выплат. К работе также подключаются штабы общественной поддержки партии в российских регионах.

Как сообщает сайт ER.ru, президент подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам 24 августа. Обеспечить получение денег президент поручил в рамках встречи с представителями партии, где обсуждались результаты сбора инициатив в народную программу «Единой России».

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