Лавров поддержал инициативы по привлечению на Урал новых международных событий

На двусторонней встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал его инициативы, связанные с привлечением в регион новых международных мероприятий. Также и спортивных.

По словам Сергея Лаврова, ему нравится находиться в Екатеринбурге. Последний раз он был здесь несколько лет назад, и с того времени город значительно изменился. Екатеринбург, отметил Лавров, продолжает развиваться. Также министр поздравил город с проведением выставки ИННОПРОМ, которая прошла успешно. Лавров рассказал, что недавно побывал в Италии, где участию в выставке дали высокую оценку. Министр пообещал, что интересы предпринимателей из Екатеринбурга и Свердловской области будут поддерживаться и дальше, сообщает департамент информполитики региона. Также Сергей Лавров подчеркнул, что на территорию региона, с целью принять участие в крупных событиях, регулярно приезжают высокопоставленные иностранные дипломаты. Он отметил, что при проведении саммита спорта и бизнеса SportAccord министерство иностранных дел сможет оказать визовую поддержку. В разговоре губернатор заверил, что в области будут прилагаться все возможные усилия для того, чтобы проведение международных мероприятий оставалось на высоком уровне. Однако Куйвашев попросил Лаврова посодействовать в упрощении выдачи виз иностранным участникам саммита SportAccord и разрешений для въезда в Россию. Глава МИД пообещал, что совместно с оперативным штабом займется данным вопросом. По словам Евгения Куйвашева, сотрудничество с МИДом позитивно сказывается на имидже региона. За минувшие пять лет объем торговли с иностранными партнерами возрос на 27%. В 2020 году он составил почти 12,5 миллиардов долларов. Напомним, также Сергей Лавров заявил, что юридическая поддержка отечественным спортсменам будет продолжаться на постоянной основе. Меры поддержки спортсменов обсудили Лавров и Куйвашев в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter