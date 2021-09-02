Лавров поддержал инициативы по привлечению на Урал новых международных событий

Лавров поддержал инициативы по привлечению на Урал новых международных событий
Лавров поддержал инициативы по привлечению на Урал новых международных событий
Сегодня, 18:26ОбществоФото: 1MI
На двусторонней встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал его инициативы, связанные с привлечением в регион новых международных мероприятий. Также и спортивных.

По словам Сергея Лаврова, ему нравится находиться в Екатеринбурге. Последний раз он был здесь несколько лет назад, и с того времени город значительно изменился. Екатеринбург, отметил Лавров, продолжает развиваться. Также министр поздравил город с проведением выставки ИННОПРОМ, которая прошла успешно.

Лавров рассказал, что недавно побывал в Италии, где участию в выставке дали высокую оценку. Министр пообещал, что интересы предпринимателей из Екатеринбурга и Свердловской области будут поддерживаться и дальше, сообщает департамент информполитики региона.

Также Сергей Лавров подчеркнул, что на территорию региона, с целью принять участие в крупных событиях, регулярно приезжают высокопоставленные иностранные дипломаты. Он отметил, что при проведении саммита спорта и бизнеса SportAccord министерство иностранных дел сможет оказать визовую поддержку.

В разговоре губернатор заверил, что в области будут прилагаться все возможные усилия для того, чтобы проведение международных мероприятий оставалось на высоком уровне. Однако Куйвашев попросил Лаврова посодействовать в упрощении выдачи виз иностранным участникам саммита SportAccord и разрешений для въезда в Россию. Глава МИД пообещал, что совместно с оперативным штабом займется данным вопросом.

По словам Евгения Куйвашева, сотрудничество с МИДом позитивно сказывается на имидже региона. За минувшие пять лет объем торговли с иностранными партнерами возрос на 27%. В 2020 году он составил почти 12,5 миллиардов долларов.

Напомним, также Сергей Лавров заявил, что юридическая поддержка отечественным спортсменам будет продолжаться на постоянной основе.

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