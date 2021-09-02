Матери-одиночке из Заречного второй раз отказано в предоставлении пособия

В выплате пособия из-за превышения дохода второй раз отказано матери одиночке из Заречного Свердловской области. На сайте Госуслуг Наталье снова пришел отказ. В отношении ее сына, по ее словам, было принято отрицательное решение.

Свердловчанка считает, что отказать ей могли из-за того, что она получила премию. Дважды в год, отмечает Наталья, ей приходят выплаты по 10 тысяч рублей — на 8 марта и ко Дню пожарного. Также она была в отпуске. Никаких других средств она не получает, пишет Ура.ру. В свердловском управлении Пенсионного фонда РФ рассказали, что средний доход семьи рассчитывается за последние 12 месяцев предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления. Так, если обращение было в октябре 2021 года, то в это время будут учитываться доходы с июня 2020 года по май 2021 года. Там добавили, что женщина может самостоятельно рассчитать период, куда не войдут доплаты и обратиться еще раз с документами. Напомним, ране Наталья из Заречного уже получала отказ в назначении пособия. По ее словам, у нее допустимый доход превышен на 200 рублей. Без пособий из-за ошибки на Госуслугах осталась многодетная свердловчанка

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