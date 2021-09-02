Молодой тагильский педагог школы №100 проспал свой первый классный час 1 сентября

О том, что во втором классе учитель не пришёл на линейку 1 сентября, TagilCity.ru рассказал папа ученика из пятого класса. По словам тагильчанина, об инциденте друг другу сообщали родители.
Молодой учитель не пришёл на линейку, его потеряли все – и дети, и родители, и администрация школы. Позднее педагог оправдывался, что проспал, поделился с изданием тагильчанин.
Инцидент TagilCity.ru подтвердил директор сотой школы Дмитрий Язовских. По словам руководителя, молодой педагог действительно не пришёл на классный час во 2А классе.
Трудовой договор был заключён с молодым педагогом как раз с первого сентября. Это должен был быть его первый рабочий день,рассказал Дмитрий Язовских.
Директор школы добавил, что праздник у детей все-равно состоялся – первый урок в этом учебном году у ребят провел другой учитель.
Молодой человек вчера пришёл, конечно, на работу. Но с довольно большим опозданием. Произошедшее он объяснил тем, что до пяти утра готовился к линейке. Из-за этого и не услышал ни телефонных звонков, ни будильника, поделился Язовских.
В настоящий момент школьная комиссия, включая представителей профсоюза, будет на заседании решать вопрос о дальнейшей судьбе тагильчанина.
В моих полномочиях было его уволить, но я так не работаю. Считаю, что вопрос с дальнейшими трудовыми отношениями между школой и данным педагогом необходимо решать более мирным путём. Планирую предложить молодому человеку остаться в нашей школе, но с изменением ставки либо переводом его на другую, не «преподавательскую» должность. Если это его не устроит, тогда по обоюдному согласию трудовой договор расторгнем, подытожил Язовских.
В настоящий момент данный учитель уже не является ведущим в данном классе, уроки у детей преподают другие педагоги.
Напомним, на базе школы №100 в Нижнем Тагиле открылся новый кадетский класс. Здесь учеников будут готовить по особой программе – им будут преподавать теоретические и практические основы пограничной деятельности.