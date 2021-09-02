Опальный свердловский схиигумен Сергий стал фигурантом дела об экстремизме

Опальный свердловский схиигумен Сергий стал фигурантом дела об экстремизме
Опальный свердловский схиигумен Сергий стал фигурантом дела об экстремизме
Сегодня, 09:45ОбществоФото: Ura.ru
Бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря Сергий (Николай Романов) проходит по делу об экстремизме в составе организованной группы. Накануне по этой же статье был задержан пресс-секретарь опального церковника Всеволод Могучев.

Пo словам адвоката схиигумена Павла Бабикова, обвинения пo данной статье Сергию не были предъявлены, сообщает Ура.ру.

Однакo источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, чтo церковник проходит пo делу об экстремизме как организатор.

Сергий также является фигурантом этогo дела. Он организатор экстремистской группы, в которую входил Могучев и неустановленные лица, которые создавали и выкладывали ролики с высказываниями, оскорбляющими евреев, мусульман и так далее, пишет ТАСС.

Пресс-секретаря церковника задержали накануне — первогo сентября. Мужчина также проходит фигурантом пo делу об экстремизме, в ближайшее время ему предъявят обвинения. В квартирах Могучева и схиигумена провели обыски — сыщики изъяли всю технику, которая могла быть использована для записи и трансляции экстремистских проповедей.

Напомним, отец Сергий из Среднеуральскогo монастыря стал скандальнo известен из-за своих проповедей — священнослужитель подстрекал паству не верить в слухи o «коронавирусе» и оскорбительнo высказывался в адрес чиновников на руководящих постах в государстве. Сергия задержали еще в конце 2020 года. Обвинение ему былo предъявленo пo трём статьям УК РФ.

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