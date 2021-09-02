Памятник Ленину перед мэрией отреставрируют в Екатеринбурге за 13,5 миллиона

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области провело техническую экспертизу памятника Ленину, установленному в центре города. Эксперты пришли к мнению, что монумент требует полной реставрации.
Специалисты исследовали сам памятник, состояние гранитных плит покрытия трибуны, лестниц и плит тротуара, что примыкают к постаменту. Памятник получил оценку «3», что является неудовлетворительным техническим показателем.
Для приведения памятника в техническое соответствие специалистам предстоит отреставрировать гранитные блоки, лестницы, некоторые конструкции будут полностью заменены.
Бронзовая скульптурная фигура Ленина подвергнется чистке, предстоят и другие работы, значится в заключении специалистов. Реставрационные работы с памятником включены в план благоустройства уральской столицы.
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