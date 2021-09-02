Памятник Ленину перед мэрией отреставрируют в Екатеринбурге за 13,5 миллиона

Памятник Ленину перед мэрией отреставрируют в Екатеринбурге за 13,5 миллиона
Памятник Ленину перед мэрией отреставрируют в Екатеринбурге за 13,5 миллиона
Сегодня, 11:41ОбществоФото: Яндекс.Карты
Утвержденный план благоустройства города включает полную реставрацию монумента Ленину, установленному напротив городской администрации Екатеринбурга.

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области провело техническую экспертизу памятника Ленину, установленному в центре города. Эксперты пришли к мнению, что монумент требует полной реставрации.

Специалисты исследовали сам памятник, состояние гранитных плит покрытия трибуны, лестниц и плит тротуара, что примыкают к постаменту. Памятник получил оценку «3», что является неудовлетворительным техническим показателем.

Для приведения памятника в техническое соответствие специалистам предстоит отреставрировать гранитные блоки, лестницы, некоторые конструкции будут полностью заменены.

Бронзовая скульптурная фигура Ленина подвергнется чистке, предстоят и другие работы, значится в заключении специалистов. Реставрационные работы с памятником включены в план благоустройства уральской столицы.

Напомним, 1 сентября 2021 года во дворе одной и школ Екатеринбурга, появился памятник очкам. Необычный подарок в честь 30-летия школы сделал один из родителей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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