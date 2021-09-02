Помощник экс-схиигумена Сергия арестован на 1,5 месяца в Екатеринбурге

Решение принято в связи с тем, что следователи считают: на свободе Могучев может скрыться от суда и создать ложные доказательства, которые обеспечат его невиновность. Всеволод Могучев обвиняется в экстремизме по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды организованной группой».
Перед оглашением приговора помощник Сергия попросил у суда 30 минут для ознакомления с материалами дела, пишет ЕАН. Заседание проходило в закрытом режиме. Это связано с тем, что СМИ могли рассекретить «чувствительную информацию» в отношении лиц, неустановленных на данный момент.
Отмечается, что пока Могучев шел в зал, он обратился к свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой с просьбой не допускать того, чтобы происходил беспредел в отношении него и его семьи.
Напомним, 1 сентября сотрудники правоохранительных органов провели операцию по задержанию Всеволода Могучева в поезде. Он вместе с супругой направлялся в Ишим на святые места к родственникам.