Помощник экс-схиигумена Сергия арестован на 1,5 месяца в Екатеринбурге

Помощник экс-схиигумена Сергия арестован на 1,5 месяца в Екатеринбурге
Помощник экс-схиигумена Сергия арестован на 1,5 месяца в Екатеринбурге
Сегодня, 18:52ОбществоФото: 1MI
Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения пресс-секретарю экс-схиигумена Сергия Всеволоду Могучеву. Он был арестован до 20 октября 2021 года.

Решение принято в связи с тем, что следователи считают: на свободе Могучев может скрыться от суда и создать ложные доказательства, которые обеспечат его невиновность. Всеволод Могучев обвиняется в экстремизме по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды организованной группой».

Перед оглашением приговора помощник Сергия попросил у суда 30 минут для ознакомления с материалами дела, пишет ЕАН. Заседание проходило в закрытом режиме. Это связано с тем, что СМИ могли рассекретить «чувствительную информацию» в отношении лиц, неустановленных на данный момент.

Отмечается, что пока Могучев шел в зал, он обратился к свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой с просьбой не допускать того, чтобы происходил беспредел в отношении него и его семьи.

Напомним, 1 сентября сотрудники правоохранительных органов провели операцию по задержанию Всеволода Могучева в поезде. Он вместе с супругой направлялся в Ишим на святые места к родственникам.

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Екатеринбург
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