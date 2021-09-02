Производящему «Спутник V» заводу в Новоуральске грозит остановка на 90 дней

Надзорное ведомство обвиняет «Медсинтез» в грубых нарушениях ведения предпринимательской деятельности. По этой статье КоАП предусмотрены санкции в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо принудительная приостановка деятельности предприятия на срок до 90 суток.