Производящему «Спутник V» заводу в Новоуральске грозит остановка на 90 дней

Производящему «Спутник V» заводу в Новоуральске грозит остановка на 90 дней
Производящему «Спутник V» заводу в Новоуральске грозит остановка на 90 дней
Сегодня, 16:09ОбществоФото: 1MI
Региональное подразделение Роспотребнадзора потребовало привлечь к административной ответственности завод «Медсинтез» из Новоуральска.

Надзорное ведомство обвиняет «Медсинтез» в грубых нарушениях ведения предпринимательской деятельности. По этой статье КоАП предусмотрены санкции в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо принудительная приостановка деятельности предприятия на срок до 90 суток.

Роспотребнадзор не комментирует, к какой продукции у ведомства возникли претензии, судебное заседание регионального арбитражного суда назначено на 17 сентября 2021 года, сообщает Ура.ру

Расположенный в Новоуральске завод «Медсинтез» основан депутатом ГД РФ Александром Петровым. Предприятие выпускает медицинские маски, препарат от короновируса «Триазавирин», с середины лета 2021 года начался выпуск «Спутник V».

Напомним, Минздрав предупредил россиян, что и после перенесенного короновируса, в течение следующих 6 месяцев сохраняется высокий риск смерти.

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