Реальный срок получил свердловчанин за избиение полицейского в участке

В мае 2021 года мужчина был доставлен в отделение полиции, так как находился пьяным за рулем. В фойе здания он устроил драку и ударил локтем в лицо одного из сотрудников правоохранительных органов. 27-летний дебошир вину признал, однако получил реальный срок, он отправится за решетку почти на два года.