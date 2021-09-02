Реальный срок получил свердловчанин за избиение полицейского в участке

В мае 2021 года мужчина был доставлен в отделение полиции, так как находился пьяным за рулем. В фойе здания он устроил драку и ударил локтем в лицо одного из сотрудников правоохранительных органов. 27-летний дебошир вину признал, однако получил реальный срок, он отправится за решетку почти на два года.
Напомним, до 10 лет лишения свободы грозит тагильчанину, который сломал нос полицейскому у здания отдела. Мужчина был задержан в состоянии алкогольного опьянения на Вагонке, но отказался выходить из служебной машины и затеял драку. Помимо сломанного носа, у потерпевшего медики диагностировали гематомы. Дело будет рассматриваться в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила.