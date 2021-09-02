Реальный срок получил свердловчанин за избиение полицейского в участке

Реальный срок получил свердловчанин за избиение полицейского в участке
Реальный срок получил свердловчанин за избиение полицейского в участке
Сегодня, 18:28ОбществоФото: 1MI
Житель Ирбита приговорен к 1 году 10 месяцам колонии строгого режима за избиение полицейского в отделении.

В мае 2021 года мужчина был доставлен в отделение полиции, так как находился пьяным за рулем. В фойе здания он устроил драку и ударил локтем в лицо одного из сотрудников правоохранительных органов. 27-летний дебошир вину признал, однако получил реальный срок, он отправится за решетку почти на два года.

Напомним, до 10 лет лишения свободы грозит тагильчанину, который сломал нос полицейскому у здания отдела. Мужчина был задержан в состоянии алкогольного опьянения на Вагонке, но отказался выходить из служебной машины и затеял драку. Помимо сломанного носа, у потерпевшего медики диагностировали гематомы. Дело будет рассматриваться в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила.

Материалы по теме:
Свердловская областьпрокуратурасудИрбитотдел полиции
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы