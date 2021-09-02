Суд пересмотрит дело о смертельном ДТП бизнесмена на Lexus в Екатеринбурге

Прокуратура осталась недовольной решением Октябрьского райсуда Екатеринбурга. 27 августа 2021 года суд вынес слишком мягкий приговор, по мнению прокуратуры, виновнику аварии, в которой погибла пенсионерка, переходившая улицу, и гражданская супруга самого обвиняемого.
В судебном процессе прокурор настаивал на 13 годах лишения свободы, но суд назначил 5 лет, что даже ниже нижнего предела. Официальный представитель прокуратуры области подтвердила внесение апелляционного представления, сообщает E1.
В марте 2020 года, осужденный возвращался домой на своем автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Около 6 часов утра он на большой скорости сбил пешехода, после чего автомобиль вынесло на бордюр и ударило о столб.
Автомобиль загорелся, прохожие сумели вытащить водителя, но его гражданская супруга сгорела вместе с машиной. На допросах он потом пояснял, что у него случилась потеря памяти и обстоятельств ДТП он не помнит.
Следствие также установило, что осужденный вызывал «трезвого водителя» в ту ночь, чтобы самому не садиться за руль, но в дороге между ним и приехавшим водителем таксопарка случился конфликт, после чего последний был вынужден покинуть салон автомобиля виновника в аварии.
Напомним, 18 августа 2021 года, в Каменск-Уральском произошло ДТП с двумя погибшими. Пожилая женщина и ее 8-летняя внучка переходили проезжую часть в неустановленном месте, где они и были сбиты проезжавшим автомобилем. Обе погибли на месте.