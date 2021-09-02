Суд пересмотрит дело о смертельном ДТП бизнесмена на Lexus в Екатеринбурге

Следствие также установило, что осужденный вызывал «трезвого водителя» в ту ночь, чтобы самому не садиться за руль, но в дороге между ним и приехавшим водителем таксопарка случился конфликт, после чего последний был вынужден покинуть салон автомобиля виновника в аварии.