Тагильчане начали получать «путинские» десять тысяч

Проснулась утром от сообщения на телефоне - на мою карточку, куда приходит пенсия, были зачислены обещанные «путинские» деньги. Приятно удивилась, ведь даже пенсионные приходят в течение дня, а могут и вечером их перевести, поделилась тагильчанка.