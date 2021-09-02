Тагильчане начали получать «путинские» десять тысяч

Сегодня утром получателям пенсий стали приходить СМС о зачислении десяти тысяч рублей на их банковские карты. Об этом TagilCity.ru рассказала пенсионерка Людмила.
Проснулась утром от сообщения на телефоне - на мою карточку, куда приходит пенсия, были зачислены обещанные «путинские» деньги. Приятно удивилась, ведь даже пенсионные приходят в течение дня, а могут и вечером их перевести, поделилась тагильчанка.
В СМС оповещении указано, что на карту произведено «зачисление единовременной соц. выплаты по Указу Президента РФ».
О получении дополнительных денег отдельным категориям граждан заявил Владимир Путин в августе 2021 года. Позднее правительство РФ приняло решение, что единовременные выплаты будут начислены к середине сентября. Однако глава государства дал рекомендации перечислить деньги раньше - начиная со второго сентября.
Среди получателей единовременной выплаты - пенсионеры по старости, по выслуге лет, а также инвалиды.
Напомним, силовики должны получить от государства единовременную выплату наряду с другими категориями населения. Сумма материальной помощи от государства составит 15 тысяч рублей.