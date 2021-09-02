Тагильчане начали получать «путинские» десять тысяч

Тагильчане начали получать «путинские» десять тысяч
Тагильчане начали получать «путинские» десять тысяч
Сегодня, 08:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Пенсионеры и другие льготники в Нижнем Тагиле стали получать единовременные выплаты. Сообщения о зачислении денег на «карточку» начали приходить утром 2 сентября.

Сегодня утром получателям пенсий стали приходить СМС о зачислении десяти тысяч рублей на их банковские карты. Об этом TagilCity.ru рассказала пенсионерка Людмила.

Проснулась утром от сообщения на телефоне - на мою карточку, куда приходит пенсия, были зачислены обещанные «путинские» деньги. Приятно удивилась, ведь даже пенсионные приходят в течение дня, а могут и вечером их перевести, поделилась тагильчанка.

В СМС оповещении указано, что на карту произведено «зачисление единовременной соц. выплаты по Указу Президента РФ».

Фото:подписчик TagilCity.ru

О получении дополнительных денег отдельным категориям граждан заявил Владимир Путин в августе 2021 года. Позднее правительство РФ приняло решение, что единовременные выплаты будут начислены к середине сентября. Однако глава государства дал рекомендации перечислить деньги раньше - начиная со второго сентября.

Среди получателей единовременной выплаты - пенсионеры по старости, по выслуге лет, а также инвалиды.

Напомним, силовики должны получить от государства единовременную выплату наряду с другими категориями населения. Сумма материальной помощи от государства составит 15 тысяч рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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