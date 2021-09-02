В поселке под Нижней Салдой жителям предложили продавать землю под добычу золота

В поселке под Нижней Салдой жителям предложили продавать землю под добычу золота
В поселке под Нижней Салдой жителям предложили продавать землю под добычу золота
Сегодня, 13:20ОбществоФото: 1MI
В поселке Шайтанский рудник начались изыскательские и геологоразведочные работы по разработке карьера по добыче золота.

Компания «Полиметалл» приступила к устройству карьера, в котором будет добываться золото. Подготовительные работы начались в феврале 2021 года, когда специалисты приступили к колонковому бурению почвы. Документация для постановки участка под карьер на баланс предприятия практически готова.

По сообщению местного издания «Городской вестник», дочернее предприятие «Полиметалла» приступило к отбору грунта для его последующего анализа. Сообщается также, что жителям поселка Шайтанский рудник настойчиво обращаются заинтересованные лица с предложением продать участки вместе со всеми постройками и домами. При этом им заявляется, что предлагаемая сейчас стоимость земли является обоснованной.

Покупатели предупреждают собственников, что когда начнется работа карьера, земля будет оценена в соответствии с ее кадастровой стоимостью, что якобы намного меньше предлагаемой сейчас.

Большинство жителей поселка, в свою очередь, не соглашаются с предложенной ценой, мотивируя это тем, что даже при отчуждении земли, им будет выплачена не только ее стоимость со всеми постройками, но и компенсация за прекращение ведения домашнего хозяйства, в том числе и содержания домашних животных.

Напомним, что компания «Полиметалл» также планирует добывать золото открытым (карьерным) способом в поселке Маминское, где жители выступают против, считая, что это нанесет экологический ущерб местности.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
экологиязолотоНижняя СалдадобычаПолиметалл
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