ВЭБ.РФ вложит средства в новый производственно-логистический комплекс в Приморье

На участке, предназначенном для возведения производственно-логистического комплекса, предусмотрено строительство резервуарного парка для хранения горюче-смазочных материалов, складского комплекса и универсального многофункционального причала. Предполагается, что последний сможет принимать суда с грузоподъемностью до 25 тысяч тонн и обеспечить отгрузку нефтепродуктов до 1 млн тонн в год. Таким образом, объем грузооборота может достичь 1,6 млн тонн в год.