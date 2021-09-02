ВЭБ.РФ вложит средства в новый производственно-логистический комплекс в Приморье

Соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума. Участники обговорили планируемый объем финансирования со стороны кредиторов на сумму порядка тридцати миллионов рублей. ВЭБ.РФ выступает организатором синдиката, а в качестве площадки для возведения нового производственно-логистического комплекса намечены земельные участки во Владивостоке с хорошей транспортной доступностью. Об этом сообщает vostokmedia.com.
Первый зампредседателя ВЭБ.РФ, член правления Николай Цехомский отметил, что осуществление проекта обеспечит городу около пятисот новых рабочих мест. А наличие развитой грузоперевалочной инфраструктуры сделает регион важнейшим транспортным узлом Северного морского пути. Он также подчеркнул, что участие в инвестировании строительства комплекса ВЭБ.РФ повышает привлекательность данного проекта для потенциальных инвесторов.
На участке, предназначенном для возведения производственно-логистического комплекса, предусмотрено строительство резервуарного парка для хранения горюче-смазочных материалов, складского комплекса и универсального многофункционального причала. Предполагается, что последний сможет принимать суда с грузоподъемностью до 25 тысяч тонн и обеспечить отгрузку нефтепродуктов до 1 млн тонн в год. Таким образом, объем грузооборота может достичь 1,6 млн тонн в год.