Виновник в смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге останется в СИЗО до зимы

Защита молодого человека просила отпустить Васильева под домашний арест, пишет Е1 со ссылкой на вдову погибшего пассажира такси Ирину.Сейчас уже стартовал пересмотр дела о ДТП. Прошли первые заседания.
Согласно первому решению суда, Васильев получил 9 лет и 3 месяца колонии. Позже оно было обжаловано и Областным судом дело было направлено на пересмотр по причине нарушения гласности.
В ходе повторных слушаний уже опрошены друг и пассажир Васильева Глеб Березкин, владелец KIA Никита Фомин, а также родственники молодых людей, которые скончались.
При этом сам виновный и его защита придерживаются единой версии. Подсудимый заявляет, что он в момент происшествия был трезвым, но просто почувствовал себя плохо.
Напомним, массовое ДТП с двумя погибшими произошло 4 августа 2019 года. В тот день автомобиль, за рулем которого ехал Васильев, врезался в стоявшее на перекрестке такси Lada Granta. Сам таксист и его пассажир скончались.