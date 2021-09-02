Виновник в смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге останется в СИЗО до зимы

Ставшему виновником смертельного ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге в 2019 году Владимиру Васильеву суд снова отказал выходе из СИЗО. Он пробудет там до 19 декабря 2021 года.

Защита молодого человека просила отпустить Васильева под домашний арест, пишет Е1 со ссылкой на вдову погибшего пассажира такси Ирину.Сейчас уже стартовал пересмотр дела о ДТП. Прошли первые заседания. Согласно первому решению суда, Васильев получил 9 лет и 3 месяца колонии. Позже оно было обжаловано и Областным судом дело было направлено на пересмотр по причине нарушения гласности. В ходе повторных слушаний уже опрошены друг и пассажир Васильева Глеб Березкин, владелец KIA Никита Фомин, а также родственники молодых людей, которые скончались. При этом сам виновный и его защита придерживаются единой версии. Подсудимый заявляет, что он в момент происшествия был трезвым, но просто почувствовал себя плохо. Напомним, массовое ДТП с двумя погибшими произошло 4 августа 2019 года. В тот день автомобиль, за рулем которого ехал Васильев, врезался в стоявшее на перекрестке такси Lada Granta. Сам таксист и его пассажир скончались. В суде объяснили отмену приговора Васильеву за смертельное ДТП на Малышева

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