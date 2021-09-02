Здание «Современника» в центре Нижнего Тагила выставил на продажу «Уралвагонзавод»

УВЗ владеет 51,5% уставного капитала «Современника». Начальная цена аукциона составляет 19,6 миллиона. Бухгалтерская отчетность гласит, что юридическое лицо владеет капиталом в размере 33,4 миллиона. В минувшем году чистый убыток компании составил 1,1 миллиона рублей. При этом выручка было 20 тысяч рублей. Нежилое здание, расположенное на проспекте Ленина, 25, находится в собственности организации с одним рабочим, сообщает v-tagile.ru.