Здание «Современника» в центре Нижнего Тагила выставил на продажу «Уралвагонзавод»

УВЗ владеет 51,5% уставного капитала «Современника». Начальная цена аукциона составляет 19,6 миллиона. Бухгалтерская отчетность гласит, что юридическое лицо владеет капиталом в размере 33,4 миллиона. В минувшем году чистый убыток компании составил 1,1 миллиона рублей. При этом выручка было 20 тысяч рублей. Нежилое здание, расположенное на проспекте Ленина, 25, находится в собственности организации с одним рабочим, сообщает v-tagile.ru.
Организатором торгов является компания «РТ-Капитал». Планируется, что его итоги будут подведены в середине октября. Оставшейся долей — 48,5% владеет Нижний Тагил в лице МКУ «Управление муниципальным имуществом».
Напомним, «Уралвагонзавод» подало ходатайство в Верховный суд РФ. УВЗ хочет добиться приостановки исполнительного производства на 67,1 миллиона рублей. На данный момент суд не определи наличие или отсутствие оснований для рассмотрения данного заявления. Взыскание связано с контрактом на поставку различных деталей для производства на Урале.