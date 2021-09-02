Журналисты связали Сергея Кошевого с распилом земли в Зеленоградске

В Зеленоградске Калининградской области гектары земли у побережья уходят в частные руки. Вместо парковок возводят элитные многоквартирные дома. Застройка идет даже в охранной зоне города. Журналисты связывают такую ситуацию с местными властями, а именно с главой Зеленоградского городского округа Сергеем Кошевым.

В Зеленоградске на берегу Балтийского моря есть жилой комплекс «Резиденция у моря», а рядом возводят новый жилой комплекс «Атлантис» в 100 метрах от моря. Участок, на котором возводят новый ЖК, был частью более крупного участка, разбитого на пять поменьше. Собственниками стали физлица. Прокуратура пыталась добиться признания сделок незаконными и обратилась в суд с иском к администрации МО «Зеленоградский городской округ». В ходе судебного разбирательства выяснилось, что участок был продан по цене 15% от его кадастровой стоимости. Суд первой инстанции признал недействительным договор-купли продажи и постановил вернуть участок в распоряжение МО «Зеленоградский городской округ». Однако областной суд данное решение отменил, посчитав обоснованной продажу участка по цене 15% от его кадастровой стоимости. Новые иски прокуратура не подавала. Журналисты после проведенного расследования полагают, что такое стало возможным лишь благодаря вмешательству администрации округа. Другая ситуация касается участка, предоставленного в 2015 году в аренду ООО «Рублевка» для организации парковок. Компания строит парковку площадью 510 квадратных метров и как собственник объекта недвижимости становится собственником участка почти в гектар. После чего администрация МО «Зеленоградский район» меняет вид разрешенного использования на «многоэтажная жилая застройка». При этом данный участок расположен в санитарно-курортной зоне, а это значит, что, согласно действующему законодательству, он не может быть передан в частную собственность. Ситуация снова повторилась, прокуратура обратилась в районный суд, который признал данные действия незаконными. Но суд высшей инстанции решение снова отменил. В этот раз обращение дошло до Верховного суда, но прокуратура не смогла отбить землю под 9-этажную застройку в охранной зоне Зеленоградска. При этом проблема парковок в городе стоит весьма остро, но вместо разгрузки дорог и создания дополнительных парковочных мест строят новые жилые комплексы, которые еще сильнее усугубляют ситуацию. Интересным фактом во всей этой истории является то, что единственным учредителем и директором ООО «Рублевка» выступает Александр Прищ, который является также представителем группы компаний «Балтийский парус», возводящей тот самый ЖК «Атлантис» в 100 метрах от моря. А владелец 25% ГК «Балтийский парус» — Никита Кошевой, сын главы администрации Зеленоградского городского округа.

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