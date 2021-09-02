Звонки внутри сети и безлимитный интернет: скидка 20% от МегаФона для всех студентов

Постоянную скидку 20% предложил МегаФон для студентов на актуальные тарифы #БезПереплат. Чтобы ее подключить, нужно обратиться в офис компании со студенческим билетом.

Предложение распространяется не только на клиентов, которые пользуются услугами оператора, но и на новых абонентов МегаФона. По данным компании, порядка 70% молодёжи, которая пользуется МегаФоном, подключены к тарифной линейке #БезПереплат. В ней учтены все потребности студентов: возможность быть на связи с друзьями и близкими независимо от баланса, безлимитное общение внутри сети и мессенджерах. Скидка 20% будет действовать на любом тарифе линейки #БезПереплат. Смартфон и мобильный интернет на данный момент являются ключевыми инструментами, как для общения, так и для комфортного обучения. Год назад накануне учебного года МегаФон предлагал скидку студентам из Москвы — это оказалось востребованным, и теперь студенты во всех российских регионах смогут пользоваться мобильной связью на очень выгодных условиях, сообщил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. По информации компании, студенты от 14 до 25 лет стали чаще пользоваться мобильным интернетом, чтобы быть на связи. С 2019 по 2021 годы интернет-трафик в этой категории пользователей увеличился в три раза, а голосовой трафик вырос на 30%. Среди молодежи по трафику фаворитами являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Самара, а также Краснодар и Екатеринбург. Студенты предпочитают общаться, в том числе пользоваться голосовыми вызовами, в мессенджерах. Чаще всего для этого используют Whatsapp, Telegram и Viber. На всех тарифах линейки #БезПереплат мессенджеры не расходуют пакет интернета и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе. К преимуществам тарифной линейки можно отнести и безлимитные вызовы внутри сети, копилку минут и гигабайт, позволяющую сохранять неиспользованные объемы из ежемесячного пакета и использовать их в любой момент. Также, независимо от выбранного тарифа, абоненты смогут пользоваться самым быстрым в России мобильным интернетом и бесплатно раздавать его со смартфона без ограничения скорости. Подключить скидку могут студенты колледжей, техникумов, вузов и других учебных заведений в возрасте от 14 лет. Для этого с 3 сентября 2021 года нужно обратиться в любой салон МегаФона и предъявить студенческий билет. По одному студенческому билету можно подключить только один абонентский номер.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter