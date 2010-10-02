МТС и «КОМСТАР» в октябре переходят в активную фазу ребрендинга

Активная фаза ребрендинга начнется в октябре 2010 года с запуска врегионах России, в том числе и в Свердловской области, конвергентногопродукта «3-в-1». Пользователи продукта, основанного на сочетаниитехнологий МТС и «КОМСТАР», получат:

В мае 2010 года МТС и «КОМСТАР-ОТС» объявили о начале процесса переводапродуктов и услуг «КОМСТАР-ОТС» под бренд МТС. Завершение интеграции«КОМСТАР» и МТС планируется в декабре 2011 года.К этому времени во всех регионах России бренды группы «КОМСТАР» (вСвердловской области – «Стрим» и УТК) будут постепенно замещены брендомМТС. В рамках группы компаний МТСпод брендом МТС на всей территории России будет предоставляться полныйспектр услуг связи: мобильная и фиксированная связь, мобильный и фиксированный широкополосный доступ в интернет, сервисы платного ТВ,сообщает пресс-служба группы компаний МТС.