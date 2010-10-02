Руководитель фонда «Город без наркотиков», которому грозит 12 лет колонии, записал видеообращение

30 сентября Егор Бычков записал видеообращение, в котором призываетподдержать фонд «Город без наркотиков» в Нижнем Тагиле. «Разместите в своем блоге нашбаннер и выскажите свою позицию. Может быть, нас услышат», - заканчивает наркоборец свое обращение.

По словам Егора Бычкова, за время деятельности тагильского филиала фонда было проведено около 200 успешных операций против наркоторговцев, а смертность отпередозировок в Нижнем Тагиле сократилась в два раза. «Существованиефонда невыгодно только наркоторговцам и коррумпированнымсотрудникаммилиции. Если бы силы, потраченные на нас, были направлены на борьбу снаркоторговлей, наркотиков в городе давно бы не было», - говорится ввидеообращении.