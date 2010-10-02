Руководитель фонда «Город без наркотиков», которому грозит 12 лет колонии, записал видеообращение
Руководитель тагильского филиала фонда «Город без наркотиков» Егор Бычков, обвиняемый по нескольким статьям, записал видеообращение, в котором призывает поддержать фонд.
27 сентября Егору Бычкову было предъявлено обвинение по статьям«Похищение человека», «Незаконное лишение свободы», «Истязание» и«Побои». Прокуратура Дзержинского районазапросила для Егора 12 летколонии строгого режима.
30 сентября Егор Бычков записал видеообращение, в котором призываетподдержать фонд «Город без наркотиков» в Нижнем Тагиле. «Разместите в своем блоге нашбаннер и выскажите свою позицию. Может быть, нас услышат», - заканчивает наркоборец свое обращение.
По словам Егора Бычкова, за время деятельности тагильского филиала фонда было проведено около 200 успешных операций против наркоторговцев, а смертность отпередозировок в Нижнем Тагиле сократилась в два раза. «Существованиефонда невыгодно только наркоторговцам и коррумпированнымсотрудникаммилиции. Если бы силы, потраченные на нас, были направлены на борьбу снаркоторговлей, наркотиков в городе давно бы не было», - говорится ввидеообращении.
Решение суда по делу Егора Бычкова и двух других сотрудников фондастанет известно 6 октября.