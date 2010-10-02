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Руководитель фонда «Город без наркотиков», которому грозит 12 лет колонии, записал видеообращение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Руководитель фонда «Город без наркотиков», которому грозит 12 лет колонии, записал видеообращение

2 октября 2010, 18:04ОбществоОльга
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