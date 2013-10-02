Да будет ограничитель высоты на Фрунзе в Нижнем Тагиле! Жители не верят своим глазам (ФОТО)

Но сегодня выяснилось, что у этой истории появилось хорошее (для жильцов) продолжение. Так, именно сегодня там установили долгожданный ограничитель высоты для проезда фур, о котором и говорил Сергей Константинович.

Жители рассказывают TagilCity.ru, что всё началось еще вчера – 1 октября, однако помешали собственники торгового центра. Они показывали свое недовольство и высказывали много претензий. Кроме того, заявили, что вопросом об ограничении движения фур занимаются приглашенные ими юристы. Мол, пока на это никто не имеет права.

Фотографии предоставлены жителями дома №54

Глава администрации Ленинского района, Геннадий Мальцев, вчера также посетил «проблемный двор», где, как оказалось, смог уладить все разногласия и успокоить возмущавшихся. В итоге – уже сегодня, повторимся, во дворе стоит опора.

Все жители дома №54 по Фрунзе и жители дома №40 выражают огромную благодарность Администрации города и Ленинского района. В частности, за проявленное неравнодушие и личный контроль в сложившейся ситуации, жители выражают признательность Геннадию Мальцеву.

Фотографии предоставлены жителями дома №54

Также, к слову, нам предоставили на согласование проект благоустройства придомовой территории, в пятницу будет собрание собственников, на котором мы все это утвердим и, как обещает Администрация, начнутся работы. Благоустройство обещают сделать за счет муниципальных средств рассказывают жильцы дома.