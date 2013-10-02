«Хронотоп» открыл свои двери в Нижнем Тагиле: уникальная выставка студентов НТГСПА (ФОТО)

Хронотоп – результат плодотворного сотрудничества двух коллективов – студенческого и музейного.

В экспозиции представлены учебные и выпускные проекты студентов по различным отраслям дизайна – графического, организации и оформления интерьера, медиа-дизайна и анимации. Работы, представленные на выставке, выполнили студенты, обучающиеся по специальности «Изобразительное искусство» на дисциплине «Специализация. Графический дизайн» и по профилю бакалавриата «Дизайн и компьютерная графика» на профильных дисциплинах.

Преподаватели отмечают, что одним из самых любимых художественных направлений у студентов является проектирование в области медиа-дизайна. Совмещение различных технологий дает прекрасную возможность синтезировать различные приемы по организации медиа-пространства.

Работа, которая привлекла внимание многих, выполнена в технологии анимации. Это одна из самых трудоемких и кропотливых форм проектной деятельности. Судя по милому фильму о серой жизни робота, разбавленной яркими красками и действом.

На открытии свои эмоции и радость выразили и руководители музея, и представители НТГСПА. А Людмила Петровна Филатова, проректор НТГСПА по учебно-методической работе, отметила, что, несмотря на табличку, которая будет висеть на академии (речь о реорганизации), ни студенты, ни преподаватели ни разу не усомнятся в том, что здесь по-прежнему дают хорошие навыки и умения.

В завершении всем гостям дали возможность детально изучить экспонаты, полюбоваться на работы и оценить студенческие старания. Кроме того, отметили, что выставка будет до 24 октября.