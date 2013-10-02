Ирина Карпунина успешно прошла обучающий курс от SWISS DENTAL ACADEMY

Ирина Карпунина успешно прошла обучающий курс от SWISS DENTAL ACADEMY

Гигиенист нашего центра Ирина Викторовна Карпунина прошла обучение в г. Екатеринбург по теме "Профилактика заболеваний пародонта и переимплантантной зоны с использованием современных...

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