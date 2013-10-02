Клуб туристов «Азимут» приглашает на День открытых дверей всех тагильчан!

Напомним, не так давно, благодаря прекрасным организаторам из клуба «Азимут», тагильчане и не только совершили чудесную «тагильскую прогулку», участники которой смогли полюбоваться на природу, пообщаться и познакомиться друг с другом.

На этот раз руководство клуба всем сердцем желает познакомить гостей с особенностями работы клуба туристов «Азимут», с инструкторами. Планируется просмотр фотографий и видеоотчетов с летних путешествий туристов. Кроме того, пройдет запись на семинар по водному и горному туризму.

Мероприятие состоится:

Начало в 18:00 часов! Подробности и потенциальные участники в группе «Дня открытых дверей» в социальной сети.