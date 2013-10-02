Клуб туристов «Азимут» приглашает на День открытых дверей всех тагильчан!
2 октября 2013, 18:10Общество
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Тагильский клуб туристов «Азимут», с которым жители всей Свердловской области неоднократно получали массу приятных впечатлений, приглашает всех желающих на мероприятие - День открытых дверей.
Напомним, не так давно, благодаря прекрасным организаторам из клуба «Азимут», тагильчане и не только совершили чудесную «тагильскую прогулку», участники которой смогли полюбоваться на природу, пообщаться и познакомиться друг с другом.
На этот раз руководство клуба всем сердцем желает познакомить гостей с особенностями работы клуба туристов «Азимут», с инструкторами. Планируется просмотр фотографий и видеоотчетов с летних путешествий туристов. Кроме того, пройдет запись на семинар по водному и горному туризму.
Мероприятие состоится:
Начало в 18:00 часов! Подробности и потенциальные участники в группе «Дня открытых дверей» в социальной сети.
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