Октябрь радует новыми выгодными предложениями на автомобили NISSAN от автоцентра КОНКОРД!

Уважаемые клиенты,

Автоцентр КОНКОРД не перестает радовать вас привлекательными выгодами на автомобили Nissan в октябре.

Все выгоды на автомобили Nissan по прежнему остаются актуальными. При этом увеличивается выгода на Nissan Juke, Nissan Teana, Nissan Navara и Nissan NP300.

Nissan Tiida

Nissan Qashqai и

Qashqai+2

Nissan Juke

Nissan NP300

50 000 рублей Выгода

60 000 рублей Выгода до

70 000 рублей Выгода до

70 000 рублей Кредит - 0%

Nissan Murano

Nissan X-Trail

Nissan Navara

100 000 рублей Выгода до

120 000 рублей Выгода

Nissan Teana

Nissan Pathfinder

Nissan Patrol

140 000 рублей 2012 г.в.

Выгода до

270 000 рублей 2013 г.в.

Выгода до

200 000 рублей Выгода