Октябрь радует новыми выгодными предложениями на автомобили NISSAN от автоцентра КОНКОРД!
2 октября 2013, 17:10ОбществоПолина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Октябрь радует новыми выгодными предложениями на автомобили Nissan! Уважаемые клиенты, Автоцентр КОНКОРД не перестает радовать вас привлекательными выгодами на автомобили Nissan в октябре.
Уважаемые клиенты,
Автоцентр КОНКОРД не перестает радовать вас привлекательными выгодами на автомобили Nissan в октябре.
Все выгоды на автомобили Nissan по прежнему остаются актуальными. При этом увеличивается выгода на Nissan Juke, Nissan Teana, Nissan Navara и Nissan NP300.
Nissan Tiida
Nissan Qashqai и
Qashqai+2
Nissan Juke
Nissan NP300
50 000 рублей
60 000 рублей
70 000 рублей
70 000 рублей
Nissan Murano
Nissan X-Trail
Nissan Navara
100 000 рублей
120 000 рублей
120 000 рублей
Nissan Teana
Nissan Pathfinder
Nissan Patrol
140 000 рублей
Выгода до
270 000 рублей
Выгода до
200 000 рублей
300 000 рублей
Подробности у менеджеров отдела продаж по т.: (3435) 44-70-55 и на сайте www.concord-ural.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей