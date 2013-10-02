Родителей тагильчанина, чемпиона мира Александра Иванова, наградили на НТМК (ФОТО)

Благодарственное письмо, денежную премию и подарки им вручили управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев и директор ЕВРАЗ НТМК по операционной деятельности Дивизиона «Железнодорожный прокат» Николай Мухранов. Вручение наград состоялось в колесобандажном цехе в присутствии первых лиц комбината, работников подразделения, представителей СМИ.

Родители Александра Иванова трудятся на ЕВРАЗ НТМК. Ольга Витальевна работает машинистом крана в колесобандажном цехе, Алексей Петрович – слесарем в цехе ремонта основного оборудования №6. По мнению руководства и коллег, за годы работы они зарекомендовали себя ответственными и дисциплинированными специалистами.

Ольга Витальевна и Алексей Петрович Ивановы награждены «за отличное воспитание сына, позволившее ему стать чемпионом мира по легкой атлетике (Москва, 2013 г.), установить личный рекорд в спортивной ходьбе на 20 километров и получить на соревнованиях награду высшей пробы». Благодарственное письмо подписано Вице-президентом, руководителем Дивизиона «Железнодорожный прокат» Ильей Широкобродом и управляющим директором ЕВРАЗ НТМК Алексеем Кушнаревым.

Уроженец Нижнего Тагила Александр Иванов одержал победу на чемпионате мира по легкой атлетике в состязаниях по спортивной ходьбе на 20 километров. 20-летний Александр обошел на дистанции всех фаворитов, в том числе действующего олимпийского чемпиона из Китая Чень Дина. До этого лучшим достижением Александра были серебряные медали Кубка мира среди юниоров в Саранске (2012) и чемпионата Европы среди молодежи в Тампере (2013).