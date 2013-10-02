Снижение цен на стеклопластиковую арматуру.
2 октября 2013, 20:50ОбществоИгорь
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Всвязи с завершением сезона строительства, компания Арма-нт обьявляет о снижении цен на стеклопластиковую арматуру.
Всвязи с завершением сезона строительства, компания Арма-нт обьявляет о снижении цен на стеклопластиковую арматуру.
Основные преимущества стеклопластиковой арматуры:
- В 2,5 - 3 раза прочнее, чем традиционная металлическая при равном диаметре. Благодаря этому можно либо увеличить размер ячейки при вязке сетки (в случае использования АКП с диаметром, равным диаметру стальной арматуры), либо оставить тот же размер ячейки, но использовать АКП меньшего диаметра. В обоих случаях дополнительным преимуществом станет значительное снижение веса и стоимости готовой конструкции.
- Химическая и коррозионная стойкость. Высокая устойчивость к водным, солевым и кислотным средам. Относится к материалам 1-ой группы химической стойкости. Этим самым гарантируется долговечность и отсутствие возможности растрескивания и разрушения армированных бетонных конструкций вследствие внутренних напряжений, возникающих в процессе коррозии и коррозионного разбухания, как это происходит в случаях со стальной арматурой.
- Низкая теплопроводность по сравнению с металлом. Теплопроводность композитных материалов на основе стеклопластика ниже теплопроводности металла более, чем в 10 раз. Следовательно, композитная строительная арматура, в отличие от стальной – не является мостиком холода в армированной бетонной конструкции.
- Коэффициент теплового расширения – как у бетона, что исключает порывы армирования и трещинообразование в слое бетона под воздействием перепадов температур. Композитная арматура не теряет прочностных свойств при воздействии сверхнизких температур.
- Экономия на транспортных расходах – арматуру диаметром 4 – 10 мм общей длиной до 10 км, в виду ее малого веса, можно легко перевезти на автомобиле типа «Газель».
- Стеклопластиковая арматура диаметром 4 – 10 мм выпускается в бухтах по 100 м, при монтаже армирующих конструкций отрезается, по необходимости, нужная длина, поэтому, ненужных остатков практически не бывает. Что так же немало экономит бюджет строительства.
- Является диэлектриком (не проводит электрический ток), магнитопрозрачна, радиопрозрачна. Не меняет свойств под воздействием магнитных полей.
- Меньшая плотность и, как следствие, меньший вес, чем у традиционной стальной. При равном диаметре АКП в 9-10 раз легче.
- Дешевле стальной за счет возможности применения меньшего диаметра при той же прочности диаметра).
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