Три месяца: за этот срок тагильские предприниматели должны заплатить страховые взносы

Все они уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Этот платеж зависит от минимального размера оплаты труда и никак не связан с прибылью или убытками предпринимателя. При этом внести средства граждане могут единовременно или несколькими платежами в течение года, но не позднее 31 декабря.

Отметим, что на сегодняшний день этот фиксированный размер составляет:

Сейчас в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе состоят на учете в Пенсионном фонде около 12 тыс. плательщиков из числа самозанятого населения. Пока от этой категории граждан поступило 101 млн. рублей на обязательное пенсионное страхование - половина от общей ожидаемой суммы.

С 1 января 2014 года размер страховых взносов снизится. С этого времени ставка для самозанятого населения с годовым оборотом до 300 тысяч рублей, будет рассчитываться исходя из одного МРОТ. Если МРОТ останется на прежнем уровне, то совокупный фиксированный платеж (в Пенсионный фонд и в Фонд обязательного медицинского страхования) составит 19 425,06 руб. в год.

Получить информацию о задолженности можно следующими способами:

Дополнительная информация, в том числе памятка страхователям, образцы платежных поручений, размещены на сайте ОПФР по Свердловской области: в разделе «Самозанятому населению», а также на сайте Администрации города Н.Тагил.