В Екатеринбурге «МегаФон» первым запустил сеть 4G на Урале

Главные преимущества 4G – это высокая скорость мобильного интернета и быстрый отклик на запрос (PING). Средняя скорость передачи данных, в городах, где уже запущена сеть 4G, в 7-10 быстрее значений сети 3G, и в 100 раз быстрее, чем интернет-доступ в сети 2G.

Благодаря 4G-скорости клиенты компании «МегаФон» смогут быстрее и комфортнее работать с «тяжелым» контентом, загружать большие объемы информации, играть в онлайн-игры, смотреть видео в высоком разрешении, а также пользоваться привычными интернет-сервисами.

Все большее количество людей не представляет свою жизнь без возможностей, которые дает интернет. Для таких абонентов лучшим будет оператор с самым быстрым мобильным интернетом. Уже сейчас, на этапе старта, скоростная сеть 4G «МегаФона» охватывает основную часть Екатеринбурга, где проживает порядка 60-70% населения.

Мы планируем развивать услугу для горожан и увеличивать территорию радиопокрытия сети четвертого поколения – к концу года практически весь Екатеринбург будет находиться в зоне действия 4G, -- отмечает директор Уральского филиала ОАО «МегаФон» Валерий Величко.

Почетным первым 4G-абонентом «МегаФона» на Урале стал Сергей Ершов, артист, сценарист творческого коллектива «Уральские пельмени».

Я довольно часто езжу с гастролями по всей России, про связь четвертого поколения слышал и знаю, что в Москве ее уже запустили. Очень приятно, что в Екатеринбурге наравне с жителями столицы России теперь уральцы смогут быть более мобильными с новой скоростью интернета. Это приятная новость и для поклонников для нашего творчества - видеоролики выступлений, размещенных в пространстве интернета, теперь будут загружаться для просмотра за считанные секунды рассказал Сергей Ершов, автор и артист творческого коллектива «Уральские пельмени».

Для работы с мобильным интернетом 4G в салонах и интернет-магазине «МегаФона» можно выбрать устройство под разные цели. Компактный 4G модем – для работы на ноутбуке или обычном домашнем компьютере. Wi-Fi-роутер со встроенным 4G-модемом поможет организовать интернет-зону для группы пользователей. Смартфон MegaFon 4G Turbo для тех, кто хочет пользоваться максимальной скоростью доступа в мобильный интернет с мобильного телефона. Этот смартфон является самым доступным по цене из 25 моделей смартфонов с поддержкой 4G, поставляемых в Россию.

Преимущество всех 4G-устройств «МегаФона» – универсальность, они поддерживают стандарты 4G, 3G и 2G. То есть, покинув пределы сети 4G, владелец, например, модема может без обрыва соединения продолжить пользоваться мобильным интернетом через привычную сеть 3G/2G. Для использования 4G-оборудования абонентам предлагаются SIM-карты, поддерживающие данную технологию.