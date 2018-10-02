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1450 жителей Нижнего Тагила и еще двух городов опросят о предпочтениях при выборе СМИ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1450 жителей Нижнего Тагила и еще двух городов опросят о предпочтениях при выборе СМИ

Сегодня, 19:00Общество
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