1450 жителей Нижнего Тагила и еще двух городов опросят о предпочтениях при выборе СМИ

Информационно-аналитический центр Свердловской области объявил конкурс на проведение социологического исследования об отношении к региональным и местным СМИ в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском. Также в исследовании будут участвовать Асбест, Краснотурьинск, Горноуральский, Североуральск и Новоуральск.

Предполагается, что в Нижнем Тагиле будет опрошено 500 респондентов (население 355 тыс. человек), в Первоуральске – 500 (население 123 тыс. человек), в Каменске-Уральском – 450 (население 168 тыс. человек).

В Краснотурьинске планируется проанализировать ответы 325 жителей, в Асбесте – 225, в Горноуральском, Североуральском и Новоуральском городских округах – от 275 до 350 граждан. Опрос будет осуществляться в виде интервью и с помощью проведения в каждом муниципальном образовании двух фокус-групп из 10 человек.

Для Нижнего Тагила, как для города с населением в 350 тысяч человек, достаточно и выборки в 300 человек. Однако она должна быть смешанной: поквартирные, телефонные, онлайн и уличные опросы, заявил TagilCity.ru Анатолий Гагарин, глава Уральского филиала Фонда развития гражданского общества.

Исполнитель исследования определится до конца октября и получит за работы не более 2 млн 629 тыс. рублей. Социологическое исследование запланировано на ноябрь 2018 года. Его целью является формирование объективной оценки региональных и местных СМИ Свердловской области. Среди СМИ будут выбраны периодические печатные и электронные ресурсы, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ неэротического и нерекламного содержания.