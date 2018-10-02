Екатеринбург вошел в тройку самых футбольных городов России

По информации аналитического агентства «Тур стат», первое место в рейтинге заняла Москва, второе — Краснодар.

В общей сложности матчи 9-го тура РПЛ посетили 107,5 тыс. болельщиков, а с начала сезона матчи российского чемпионата посетили более 1,3 млн человек.