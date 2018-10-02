Екатеринбург вошел в тройку самых футбольных городов России

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Екатеринбург стал одним из самых футбольных городов России по итогам матчей 9-го тура Российской Премьер-лиги. Он стал третьим в рейтинге посещаемости болельщиками.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации аналитического агентства «Тур стат», первое место в рейтинге заняла Москва, второе — Краснодар.
В общей сложности матчи 9-го тура РПЛ посетили 107,5 тыс. болельщиков, а с начала сезона матчи российского чемпионата посетили более 1,3 млн человек.
Ранее Екатеринбург входил в тройку лидеров среди городов России по популярности в Интернете во время ЧМ-2018, сообщает «Областная газета».
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