Количество преступлений в Нижнем Тагиле снизилось на 17,5%

Как сообщил замначальника МУ МВД России «Нижнетагильское» Руслан Асадуллин на заседании Совета общественной безопасности, прошедшего в администрации города, в Нижнем Тагиле число преступлений снизилось на 17,5%. Были раскрыты 758 преступлений.

Также в городе регулярно проводится профилактические рейды «Улица». Благодаря им сотрудниками правопорядка им выявлено 2565 административных правонарушений, раскрыто 38 преступлений, из незаконного оборота изъято 6,231 грамм наркотических веществ.

Кроме того, благодаря работе комплекса «Безопасный город» с начала года девять человек сняты с контроля в связи с обнаружением, на контроль поставлены 178 человек, зарегистрированы 339 административных нарушений. 104 автомобиля из поставленных на контроль 195 были найдены, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.