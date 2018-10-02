Менеджер серовского турагенства «ИНТУР-С» обманула клиентов на 1,3 млн рублей
Сегодня, 19:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сотрудница Серовского турагенства приговорена к 3 годам за причинение ущерба клиентам в размере 1,3 млн рублей.
В период с марта по октябрь 2017 года менеджер турагенства в Серове «ИНТУР-С» продавала клиентам компании путевки, однако, получая деньги, не переводила их на счета туроператоров. Таким образом, 17 клиентов остались без денег и без путешествий. Женщина распоряжалась полученными средствами по собственному усмотрению. Общий ущерб, причиненный клиентам турфирмы, составил более 1,3 млн рублей.
Подсудимая своей вины не признала. Серовский районный суд признал женщину виновной в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 159 УК РФ, и приговорил ее к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил иски о возмещении подсудимой ущерба потерпевшим, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей