Менеджер серовского турагенства «ИНТУР-С» обманула клиентов на 1,3 млн рублей

В период с марта по октябрь 2017 года менеджер турагенства в Серове «ИНТУР-С» продавала клиентам компании путевки, однако, получая деньги, не переводила их на счета туроператоров. Таким образом, 17 клиентов остались без денег и без путешествий. Женщина распоряжалась полученными средствами по собственному усмотрению. Общий ущерб, причиненный клиентам турфирмы, составил более 1,3 млн рублей.