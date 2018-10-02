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Менеджер серовского турагенства «ИНТУР-С» обманула клиентов на 1,3 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Менеджер серовского турагенства «ИНТУР-С» обманула клиентов на 1,3 млн рублей

Сегодня, 19:30Общество
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